〈南部〉生態養殖 工程師養出11尾斤草蝦

2017-08-14

〔記者蔡文居／台南報導〕任職於南科某知名大廠的工程師郭言良，平時在南科上班當工程師，假日則在租來的魚塭用生態養殖方式養草蝦，他打算用大草蝦幫家裡被拍賣掉的魚塭再賺回來。經過二年的努力，今年終於大豐收，成功養出十一尾斤（十一隻一斤）的大草蝦。

由於草蝦養殖難度高，產量也少，十一尾斤的大草蝦一斤高達一千六百元，郭言良以他的名字命名他自己養殖的大草蝦為「良心蝦」，現在供不應求，想買他的大草蝦還得預訂，而且得排隊等候二至三週才有貨。

郭言良是七年級生，成大機械所畢業，在南科擔任工程師已五年。他家住安南區土城，從小就是在魚塭長大的，對魚塭養殖並不陌生。後來，因家庭環境因素，他家的魚塭被法院拍賣，現在家裡並沒有魚塭，只好在租來的魚塭養草蝦。

他於兩年前，在昔日的台灣草蝦養殖王國四草租了一口七分地的魚塭，向台江生態養殖達人顏榮宏請教，嘗試挑戰高難度的草蝦養殖。去年他投資了廿幾萬元，由於草蝦養殖難度高，一得病就全無收成，第一年的投資，最後血本無歸，廿幾萬元全泡湯。

郭言良說，他每天清晨會先到魚塭餵完飼料再去上班，假日及下班時間也投入養殖工作，但最後白忙一場，曾讓他懷疑自己，親友也認為他在南科大廠當工程師，薪水不低，何必再來忙這個。

不過，他從小就立志當漁夫，也把養殖當成一種使命，經多方嘗試，他以益生酸進行生態養殖，飼料添加中藥草，在他細心呵護下，終於放養成功。今年放養四個月大的草蝦，目前已養到十一尾斤，每隻都比手掌還要長，訂單源源不絕，讓他重拾了信心。