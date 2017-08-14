〈南部〉蹼泳世界賽 台南小將奪佳績

2017-08-14

〔記者王涵平／新營報導〕南市推廣蹼泳短短幾年，已有小將在二○一七托木斯克世界青少年蹼泳錦標賽獲佳績，家長盼推廣獲重視，相關單位也能在培訓經費多幫忙。

陳柏翰轉練蹼泳露頭角

清晨五點，十多名學生出現在新營體育場游泳池，在教練蘇建銘一個口令一個動作下，展開兩個小時的例行訓練，其中一位就讀新營高中二年級的陳柏翰，日前甫前往俄羅斯參加二○一七托木斯克世界青少年蹼泳錦標賽獲得男生一千五百公尺水面第五名、八百公尺水面第六名。

陳柏翰的媽媽郭馨純表示，陳柏翰小一開始學游泳，國二開始學蹼泳，剛開始沒聽過蹼泳，當時柏翰的游泳成績也不錯，曾反對練蹼泳，直到深入認識蹼泳，才發現相當適合，也希望更多人參與、推廣。

目前擔任南市水中運動蹼泳委員會總幹事、國家級教練蘇建銘表示，蹼泳大約民國八十年引進台灣，但因非亞、奧運項目，推廣過程一度中斷，台南則是在高雄舉辦世運會有蹼泳項目後開始推廣，選訓只有幾年，但在前年全民運動會已拿下全國第二名。

一雙蹼鞋上萬元 教練盼政府協助

一開始選訓並不順利，只有三、四位選手參加，加上一雙蹼鞋動輒一、二萬元，因此直到有選手拿到成績，有成就感也建立自信，迄今約有十八位學生加入蹼泳，從國小到高中都有。

蘇建銘指出，游泳選手眾多，要拿到成績、嶄露頭角，不太容易，鼓勵游泳成績無法突破的選手改練蹼泳，反而看到不錯表現，對於升學也有幫助，但目前選手的蹼鞋不論練習或比賽都用同一雙，很容易損壞，只能反覆修補使用，希望地方政府對於基層選手的培訓經費能給予協助。