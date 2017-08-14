〈南部〉日曬雨淋惹怨 高鐵站將建風雨走廊

2017-08-14

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕高鐵台南站實施接送分流迄今逾四個月，周邊交通亂象已有改善，但載客改至武當路，民眾得頂著烈日徒步穿越廣場，大呼吃不消，屢遭抱怨，為此，決定斥資增建近百米的太陽能「風雨走廊」來串連，方便出入，將趕在明年農曆春節前完工、啟用。

根據高鐵公司統計，台南站平時進出旅客約有一萬五千人次，到了例假日，還會再增加三至四成，以往未實施分流，接、送民眾的車輛多會擠入橋下道路，造成交通嚴重回堵，令相關單位頭痛。

前往載客區得穿越近百米廣場

市政府與高鐵站協商後，決定啟動分流計畫，車輛的動向進行變更，緊鄰橋下台三十九線的一、四號門，為送客區，只下不上，由二、三號門出去到武當路，則規劃為載客區，只上不下，透過分流，改善交通亂象，今年四月初試辦，因評估成效不錯，正式實施迄今。

只是到武當路的出站旅客，必須穿越前方廣場，白天時，在豔陽下行走近百公尺，有拉行李的會更辛苦，若遇颳風下雨，也不輕鬆，堪稱「舉步維艱」，被戲稱想搭個車，得通過嚴苛的考驗。

由於陸續接獲民眾抱怨，台南站決定從二、三號門，各打造一座穿越廣場的太陽能風雨走廊，走廊頂上設置太陽能板，供電給夜間照明設備，方便旅客出站後能安全舒適的走到武當路載客區。

走廊興建前已搭設暫時遮棚

在風雨走廊興建前，站方已在二號門口搭設了長約七十公尺的遮棚，通往武當路載客區，形成造型特別的人行道，引起矚目。

每週都要接送家人搭乘高鐵的長安製麵廠老闆陳興隆表示，站方的分流措施，確實對交通亂象有紓解，增設風雨走廊的想法，也應給予鼓勵；但他建議，廣場可往內進行半圓弧形的改建，讓載客車輛能更深入，減少步行的時間。

台南市教育產業工會秘書長許又仁則認為，二號門旁的巴士停靠廣場應重新規劃，適度開放給民車接駁使用，讓進出站的旅客可以更便捷。