〈南部〉「一日農夫」挺進星國 可望吸2千遊客

2017-08-14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「一日農夫」挺進新加坡國際旅展，打出六龜採蓮霧、永安抱龍膽石斑魚等受歡迎遊程，還登上新加坡知名美食旅遊平台，可望吸引二千人來台，觀光人潮比去年增加一倍，市府農業局指出，今年整體南向政策穩定成長約三成，隨著高市九月觀光旺季，有機會挑戰增加一倍。

根據統計，新加坡去年來台人數高達四十萬人，市府農業局連二年進軍新加坡國際旅展搶客，吸引民眾到高雄當一日農夫，登上新加坡知名美食旅遊平台「玩味新加坡」，今年主打秋冬山海合一遊程，包括六龜採蓮霧配手工咖啡、永安抱龍膽石斑吃大餐等，尤以六龜蓮霧大顆又美，預約採蓮霧人數達六成最受歡迎，另抱龍膽石斑也將近三成。

農業局農村發展科科長方啟峰指出，新加坡遊客去年參加一日農夫喊讚，今年旅展回流率達八成，更首次結合農產通路商U-like，推出一日農夫遊程體驗券，搭配高雄首選農產品販售，合力搶攻新加坡市場，民眾只要購買高雄農產品達六千元，就能到大樹桑椹產地遊玩，由型農張瑛珊親自導覽。

值得一提的是，農業局與六龜農會合作，蓮霧歷經產季調節，一年可生產十個月，除了搶攻外銷市場外，一日農夫也是銷售主力，遊客吃得安心、買得划算，成為另類國際外交，展現高雄農業軟實力。

鐘姓遊客想到六龜採蓮霧，笑說夫妻倆已買好機票，準備飛往高雄採買，就差日期與行程，滿足採果期待。