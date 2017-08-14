〈台北都會〉台大推都更 再拆日式灣生老宅

2017-08-14

〔記者郭安家／台北報導〕台灣大學前天再拆灣生老宅！民眾向本報投訴，指台大周邊有不少日式老宅，長期向文化局提報文資審議，但台大及文化局不願二度鑑定文資，導致該老宅不具文資身分而在都市更新案中被拆。

文化局說，之前請台北市文化資產審議委員會委員現勘，委員看幾次認為不具文資價值，因此不具文資身分。

民眾向本報投訴，該日式老屋位於溫州街、新生南路三段廿二巷、十六巷所圍街廓，都更基地面積六四八坪，台大持有面積四十八．六％、私有地五十一．三％，台大同意由四方開發建設股份有限公司擔任實施者。

該老宅瓦綠色，是早年混入釉料，如日本紅、黃、橘色瓦，二○一四年一度傳出是椰林大道規劃者中村三八夫的家，並向台北市文化局提報文資審查，但民眾不滿，文化局文資科前官員置之不理，官員之後調升為文化部官員，如今該老屋被台大拆除。對此，記者昨傳訊給文化局其他官員，但文化局並未接記者來電，無法取得進一步回應。

民眾質疑，台大在住宅區推動都更，該處巷弄為六至八米，但都更案還有容積移轉，附近都住退休教師人員，有六十幾歲老教授擔心，此都更案停車場出入口位於社區幼兒園對面，恐影響社區交通動線；此外，社區也擔心都更案連續壁工程，導致周邊老房子鄰損。居民揚言本週一要找里長去找都發局理論！

關於該老宅日治時代居民為誰？各界眾說紛紜，但溫州社區發展協會則不滿文化局擺爛，導致各單位無法進一步查察；據了解該處周邊還住有日治時代心理學客座教授力丸慈圓，輔大心理系教授夏林清也是力丸慈圓徒孫。