〈台北都會〉松機、南機場眷戶自救會 爭緩拆

2017-08-14

預計下週向立委陳情

〔記者鍾泓良／台北報導〕國防部近期積極活化軍方資產，但也因對原住戶提告、追討不當得利引發居民抗爭，其中北市就有松山機場國宅、南機場九號基地、信義區克勤零散戶等三處地區面臨軍方拆遷。松山機場國宅自救會、南機場九號基地眷戶自救會預計下週向立委陳情，而一旁聲援的前台北市廉政委員會委員王小玉等社運人士昨天也說，將會向國防委員會立委爭取緩拆、緩繳兩年，再向國防部爭取解除不當得利、安置住宅。

位於松山機場南側、北市民權東路三段的松山機場國宅，過去為安置黃埔軍校一、二期國軍官兵及眷屬，由空軍司令部無償提供土地，被安置者自己出錢蓋房子。然而國防部從九十七年起，以占用國軍土地對十六戶住戶提告民事訴訟，三審定讞由國防部勝訴，法院原定六月強制拆除，卻遇居民拿瓦斯筒抗爭，最後讓國防部須重新溝通。

而位於萬華區南機場夜市附近中華路二段的南機場九號基地，十二戶居民共有三戶民事訴訟三審定讞，但何時拆屋還地仍未定。南機場九號基地眷戶自救會副會長張天賜表示，南機場九號基地的住宅當初是國軍讓古寧頭戰役官兵自費自建，屬於私人產權，而部分住戶從民國五十八年就經商，但國防部長期未表達意見，直到最近才說不行。他表示，國防部說，因自己不屬於原眷戶所以無法領得拆遷補償費，還需要繳交五年不當得利，約一、兩百萬元。

盼不當得利計算公式降低

而昨日住戶與王小玉、洪仲丘舅舅胡世和及社運人士王奕凱等一同開會，敲定下週拜訪羅致政、林昶佐、王定宇等立院國防外交委員會立委，希望可以延緩拆遷日期至兩、三年後，同一時間立院儘速針對「國軍老舊眷村改建條例」修法、將不當得利計算公式從十％降低，及爭取居民未來安置。