〈台北都會〉北市稅捐處送世大運門票 同場查獲黃牛票

2017-08-14

被批花公帑衝票數

〔記者鍾泓良／台北報導〕世大運門票銷售不佳，台北市稅捐處竟花公帑買下四百張八月廿四日中華台北對南韓籃球賽門票，並宣布八月十五日起至廿一日舉辦「捐贈電子發票 邀你看世大運籃球賽」的贈票活動，遭批評花公帑衝票數，巧的是，昨日警方破獲民眾在網路賣世大運黃牛票，定價兩百元販售六百元，就是這場八月二十四日的台韓籃球大戰。網友酸「世大（運）為了面子無極限啊！」

世大運比賽門票銷售不佳，根據統計，單場票數七十萬張，竟僅售出廿萬張，售票率僅廿九．四％，門票兩百元只賣出三成。

記者詢問市府官員是否有局處用經費購買，官員一開始說局處不可能用預算購票，頂多私下購買贈人，而得知稅捐處用宣傳費購票當作宣傳活動時，表示不可置信。

稅捐處：宣傳兌換發票

稅捐處解釋，財政部有規定每年營業稅收一定比例要拿來做發票宣傳的經費，這次世大運籃球賽門票是透過大宗購買，原價兩百元打五折，共花費四萬元；對於民眾質疑是為官方衝票數則否認，強調過去也曾舉辦夏令營、包場看電影 、兒童戲劇及兌換獎品等，只是這次換成世大運門票。

至於為何選擇八月廿四日「台韓大戰」籃球賽，稅捐處解釋，認為民眾看重這場比賽，比較能達到宣傳兌換發票效果，提升民眾兌換意願。而記者再追問，若民眾如此看重「台韓大戰」，那是否應該開放民眾購買，而不是由稅捐處壟斷購票再開放民眾兌換，對方則無法回應。

對於局處大量購買門票是否助長黃牛票市場，稅捐處驚呼他們買時還剩很多票。世大運發言人楊景棠回應，世大運籃球賽門票總體已售出五萬四千多張，尤其是中華隊或美國普渡大學賽事都很熱門，「因為普渡大學出了很多NBA選手。」他也說，對於黃牛票事件，他說過去開幕式就有出現民眾出售黃牛票，但馬上就下架，也呼籲大家合法購買，以免影響權利。

台北稅捐處日前宣布，只要民眾捐出六張七至八月發票，將可兌換八月廿四日中華台北對南韓籃球賽入場券一張，兌換完畢為止；本活動所募集之發票，將全數捐贈社會福利團體。