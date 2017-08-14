〈北部〉花蓮金針花海 再等1週大開

2017-08-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮赤科山、六十石山的金針花季上週六開跑，暑假這一週來吸引不少遊客上山，不過目前花況還不夠盛大，一些知名的觀景點如六十石山「小瑞士」，從山頂往下看仍是「綠油油」，僅點綴少數金針花。

山上的農民說，大約再過一個禮拜應該花會慢慢變多，八月下旬起一直到九月都是花朵最盛開，也建議民眾，九月初再來不會人擠人，花海也最漂亮！

今年的花蓮金針花季從本月五日開跑，持續到九月廿四日，雖縣府有補助留花約六十三公頃，不過目前還沒整個盛放，花開還不到五成，遊客這兩天週休假日特地跑上山，但花況並不如預期，車子直接開上六十石山最頂的觀景台，金針花開得稀稀落落不算多，遊客有些失望「怎麼還開那麼少」？剛巧這兩天碰上英仙座流星雨，白天看不到金針，留在山上看星星，光害也少，成了遊客另類選擇！

玉里赤科山農民周先生說，今年天氣太熱山區缺水，金針花開數量比較少，加上最近農民陸續在採收金針，預估還要在等七天到十天花況最佳。

而富里鄉農會今年特地規劃金針花季農業旅遊，旅客從玉里火車站下車後，搭上農會接駁車上山賞花之餘，每週一到週五天天推出不同農業體驗，包括泥火山豆腐、爆米香、田間窯燒、菸樓菜包、植染鴨蛋等ＤＩＹ體驗，洽詢電話○三─八八二一九九一。

而為了避免讓民眾「撲空」，花東縱谷國家風景區管理處近日也將在赤科山、六十石山架設金針山即時影像攝影，近期內將正式放上網路，讓民眾自行上網看當日即時花況。