〈北部〉宜蘭去年器捐簽署人 創新高

2017-08-14

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣去年簽署器官捐贈同意書的人數高達六百九十四人，是四年來新高，羅東博愛醫院表示，其中博愛醫院就佔了九十八人，是宜蘭地區推廣器捐簽署人數最多的醫院，從一九九一年開始媒合二十二個案例，希望讓器官捐贈者的愛在他人生命繼續延續。

根據財團法人器官捐贈移植登錄中心統計，目前等候接受器官移植病人有九千一百三十二人，今年度接受器官組織移植有五百一十六人，其中有將近七千人等候移植中，僅有一○七人完成移植。

博愛醫院表示，除了在十五年前開始與台大醫院合作跨院緊急支援器官捐贈移植外，也開創體貼器官捐贈者家屬的醫療補助，以實際行動響應器官捐贈，博愛醫院器官捐贈移植委員會主委楊智傑，器官捐贈從不是一件容易的決定，非常感謝民眾的大愛。

器官捐贈除了需要家屬的勇氣，院方也要提供必要的專業醫療建議，加護病房護理長林雅慧說，在加護病房最常遇到的是因為疾病或外傷導致腦死的病人，有時候是家屬主動提出捐贈意願，有時候也會遇到病人已經簽署同意書，但是家人不同意捐贈，院方都會適時提供說明，並給予關懷和支持。

博愛醫院指出，民眾如果認同器官捐贈的價值，可以到各院區志工服務台或門診顧客服務中心索取器捐同意書填寫資料，也可以查詢健保IC卡器捐意願註記，或電洽：03-9534131轉1083。