〈北部〉捐兒器官造福3家庭 母無憾

2017-08-14

鼓勵先生 兩人都簽器捐同意書

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣四年前一場酒駕肇逃的車禍，造成李玉滿和大兒子天人永隔，李玉滿不只捐出兒子器官，讓三戶家庭受惠，她當年就簽署器官捐贈同意書並持續宣導器捐，今年先生也決定簽署，李玉滿說，當下她沒有時間流淚，因為兒子的器官在跟時間賽跑，希望器官捐贈體制得以延續，什麼都沒有留下才是真正的遺憾。

「我也不知道哪來的勇氣，應該都是天意。」五十一歲的李玉滿，在羅東博愛醫院擔任行政人員已經二十七年，四年前，大兒子因為車禍意外過世，李玉滿說，當時兒子才二十歲，馬上就要從五專畢業，連畢業證書都來不及拿到，她只能在加護病房外苦苦的等待，但是經過電腦斷層掃描後，醫生診斷兒子腦傷相當嚴重，如果開刀順利，以後恐怕也是植物人。

李玉滿說，在博愛醫院加護病房外，內心不斷掙扎，最後終於下定決心，希望兒子的生命，用另外一種方式延續，後來她堅強的說服先生、鼓勵先生，小孩已經受傷，在不可逆的情況下，為什麼不去幫助別人？在加護病房外的四天，心情從期望、失望、絕望到另外一個生命的希望。

「我沒有時間流淚，兒子的器官在跟時間賽跑。」李玉滿兒子捐出的器官，造福三個家庭，李玉滿說，兒子在加護病房四天後，醫生宣布腦死，本來也想捐出兒子的肝臟，結果已經壞死，最後捐出心臟、腎臟和肝血管，由先生負責勾選捐出的器官，先生堅持眼角膜要留下，才能讓兒子能看到路回家。

「如果兒子走了以後，什麼都沒有留下，那才是真正遺憾的事情。」四年前兒子捐出器官後，李玉滿自己馬上就簽署器官捐贈同意書，先生也在今年簽署，她說，器官捐贈的體制非常重要，希望可以不斷延續下去，造福更多人，為了支持器捐，她持續在醫院演講，堅持宣導的腳步，她說，要一直一直走下去，她的勇氣和堅持是兒子給的，四年前她可能不是一個堅強的媽媽，但是四年後她想做什麼事情，總是有一股力量在後面推動著。