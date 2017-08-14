〈北部〉竹市森林系外拍 新人讚好好拍

2017-08-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕森林系婚紗攝影照正夯！新竹市也有森林系的婚紗照景點！包括新完工的經國路綠園道、青青草原、下竹樹屋等，都成為新人拍攝婚紗照的新景點，搭配老樹屋及青青草原熱氣球和生態池等景點，都讓新人驚呼「好美、好好拍！」

新竹市前後站地下道、新竹綠園道、下竹樹屋、青青草原等景點，已成為新竹新人拍攝婚紗照的熱門景點，其中前後站地下道因充滿現代感，去年即成為新人拍照景點，今年包括已完成的新竹之森經國綠園道一、二期和透過社區點胭脂改造的下竹里老樹屋等景點，因充滿復古、老舊的唯美感，成了新人拍婚紗照的首選，很多新人看到拍出來的照片都說：「新竹市變好美、不管是森林系、現代感、都好好拍。」

新竹市長林智堅強調城市美學，建設也講求設計感，幾個新完工的建設也成為攝影師喜歡的外拍景點，不管是護城河還是經國綠園道，就連青青草原都成為外拍照和新人婚紗照的熱門景點。

有新人到下竹老樹屋拍攝婚紗照，老樹屋搭配白紗、花束，成了「森林系」氣氛婚紗，有新人說老樹屋就像隱身在巷弄的「秘密基地」，在市中心就能拍攝出氣質空靈照，對照片相當滿意。

此外，像青青草原內的最長溜滑梯、熱氣球活動，也吸引數十位攝影師架設「大砲」搶拍；而新竹綠園道一、二期完工後，也帶動外拍風潮，成為熱門夯景。