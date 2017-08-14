〈北部〉竹市電纜地下化 3年6.49公里

2017-08-14

防災工程 將投入逾九千萬元

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市香山部分路段每逢颱風天就會因風大造成電纜線壞掉被迫停電，讓沿海地區民眾生活不便，市府爭取中央經濟部經費進行電纜電線地下化防災工程，預計投入超過九千萬元經費，分三年施做，將完成總長度六點四九公里的電纜電線地下化。

其中香山區中華路五段部分路段及東南街部分巷道已完成；南寮區延平路二段第一期工程，從海埔路口到延平路二段，今天將動工，工期約三個月，預計十月底完成下地作業。

新竹市府產發處表示，香山區與南寮地區因位處沿海迎風面，東北季風強勁，再加上著名「九降風」使得電路及設備、電線杆和電纜易受強風侵襲損壞，影響家戶用電，先前尼莎颱風來襲，也造成新竹地區三萬四千餘戶停電，影響民生及工商業用電，電纜電線地下化可降低設施損毀風險，提升供電可靠度與品質。

南寮今動工 預計十月底完工

產發處表示，市府爭取經濟部防災型電桿地下化計畫經費，將在一○六年到一○八年施作，今年香山地區中華路五段部分路段（其電桿編號二七到六六）及東南街部分巷道路段已施作完成；南寮區延平路二段會在今天施工，十月底完工。

此外，一○七年則規劃進行延平路一段（虎林街至浸水北街）、一○八年規劃進行延平路一段（牛埔北路至經國路）的電纜電線地下化工程，提高供電穩定度。

台電公司新竹區營業處表示，東南街部分巷道因原桿線附掛路燈及監視線，現將架空桿線拆除；香山地區中華路五段部分路段將原沿山邊（鐵道東側）電力桿線改為地下纜線，經由中華路地下管路施設，讓電纜電線下地後，讓供電更加平穩，減少居民生活不便。