〈北部〉校長遴選延後 教師會質疑程序不當

2017-08-14

教局：有校長較晚提出退休 一切合法

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府教育局先前因龍潭國中校長陳麗捐未獲連任、被疑行政不公，最近又被桃園市教師會質疑，指依往例六月底前會完成的校長遴選，今年卻拖延到七月，難道是為特定人士延後時程？教育局回應說，一切程序合法，是因有校長較晚提出退休，造成校長遴聘推延，絕非為特定校長安排。但仍有不少校長私下批評教育局處事粗糙，難怪常惹來爭議。

教育局長高安邦對此解釋說，原平鎮高中校長謝錦雲申請退休，平鎮高中也完成新任校長遴選作業，但六月中原南崁高中校長張祝芬提出退休，謝錦雲得知後依權益撤銷退休、並申請轉任，教育局才會到七月才為他進行辦學績效評鑑，程序合法。

但桃園市教師會指出，根據「桃園市高中校長遴選作業要點」，遴選作業依序應為「任期滿八年且屆齡退休校長申請延任」、「任期滿四年校長申請延任」、「任期屆滿校長申請他校遴選」、「未獲他校遴選的校長申請原校連任」、「出缺學校新任校長遴選」，平鎮高中已完成第五階段的新任校長遴選，原校長謝錦雲怎能又回到第三階段的申請他校遴選，質疑程序有問題，也因此傳出教育局為特定人士打造遴選機制，應該進一步說明。

教育局高級中等教育科科長林光偉解釋說，謝錦雲原本沒有其他市立高中可以申請轉任，所以沒辦理辦學績效評鑑，直接申請退休，張祝芬提退休的時間雖晚，但仍趕在遴選委員會公布委員名單、解散以前，兩人都是依自身權益提出申請，符合程序。

有校長私下質疑，大成國中、八德國中也有校長提出離職，教育局就派任督學暫時代理校長，為何高中、國中行事不同調？林光偉表示，因為這兩所國中校長提出離職時，國中校長遴選委員會已公布委員名單，無法從頭執行遴選作業，才會有不同結果。