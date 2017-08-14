〈北部〉大溪公會堂、蔣介石行館 斥資3100萬整修

2017-08-14

〔記者李容萍／大溪報導〕位於大溪區普濟路的大溪公會堂及毗鄰的「蔣公行館」，建於日治時期大正十年（一九二一年），二○○四年登錄為歷史建築；由於兩展館年久損壞，影響公共安全，市立大溪木藝生態博物館（簡稱木博館）於七月封閉建物，規劃斥資三千一百萬元進行修復及再利用工程，近期將上網招標，預計工程開工後三六○個日曆天完工，作為大溪主題及相關故事展示空間。

大溪公會堂坐落大溪中正公園旁，為日治時期的聚會所，提供市街住民集會、典禮等公眾活動使用，曾為日本裕仁皇太子派「御使差遣」（侍從官）巡視時的進餐與休憩場所；日治結束後納為總統行館，一九七五年蔣介石過世，隔年修建，一九七八年改設「蔣公紀念館」並開放民眾參觀。此建築屬於源自英國安妮女王樣式的「辰野式」風格，牆面造型則有一九二○年代的藝術裝飾運動風格，建物面積約六十七坪。

「蔣公行館」在日治時期是公會堂的寢室與廚房，一九五○年代改建為磚造平房，作為蔣介石的行館，室內設有會客室、餐廳、廚房、臥室及書房等。每個房間都設有大理石壁爐，有著濃厚的西洋味。其外牆以洗石子與水泥粉刷裝修，外觀樸素，憑窗可眺望大漢溪與河西崖線美景，建物面積約九十坪。

木博館館長陳倩慧指出，大溪公會堂於二○○四年納入升格前的縣級地方文化館「大溪藝文之家」，包括三棟建物「公會堂」、「蔣公行館」及管理室、藝術工坊，加上戶外庭園面積達一三○○坪，去年三月底由市府風景區管理處移交給木博館納為公有館，並著手改善園區景觀及無障礙環境。

陳倩慧說，這次的修復及再利用工程包括屋架、屋面、屋瓦修復，牆面、門窗修繕和地坪、天花板更新，電力開關插座更新，空調、照明系統更新，另增設展示儲藏櫃、投影幕，以及茶水間、管理中心、無障礙廁所、哺集乳室、親子廁所。

戶外環境部分，將降低沿普濟路的拒馬圍牆，增設出入口，廣場的水泥鋪面更新為陶磚，降低鄰鎮南宮的圍牆，於綠地設置步道及座椅，另更新入口廣場地坪與崖邊步道相連，行館前廣場南側也會增設戶外庭園展演空間。