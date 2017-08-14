〈中部〉草屯東亞戲院 地方盼文創重生

2017-08-14

擬遊說業主放映老片

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣府近來大力爭取秀泰影城來南投縣設置，引發民眾再度對電影院的關注，東亞戲院是南投縣草屯鎮唯一硬體設備還留存的戲院，藝文界人士向草屯公所建議，希望能遊說業者點頭開放，讓公所找老放映師來放映懷舊電影，以文創方式讓老戲院重生，看能否帶動和興商圈的繁榮。

位在草屯鎮和興商圈的東亞戲院，是鎮內最晚開設的戲院，也是最晚走入歷史的一家，文史工作者梁志忠說，當時放映的電影多是一輪片，甚至邵氏、新藝城的新電影也都在該戲院上映。

設在商店街二樓的東亞戲院，目前硬體設備未拆除，連外牆的「東亞戲院」四個大字也都留著，有鎮民曾探詢該戲院重生，如同南投戲院注入新血的可能性，但老戲院重生至今沒有新進展。

盼帶動和興商圈活絡

文史工作者梁志忠和多位藝文人士向草屯鎮公所建議，若能說服業主出租，不妨可從文創產業著手。梁志忠等人建議，若業主能同意，可先以舉辦活動方式辦理，請縣內的老放映師帶著他的放映機到戲院播放懷舊電影，把人帶回戲院和商圈，讓和興商圈活絡起來，也為戲院能否再起先試水溫。

草屯鎮長洪國浩表示，日前已與梁志忠等人討論此計畫，公所願意認真來推動，將找時間一起去拜會業主，探詢開放場地，以辦活動方式來放映老電影的可能性。萬一仍無法說服業主點頭，公所另有毗鄰和興商圈的公有市場大樓六樓等替代地點可以實現計畫。