〈中部〉趕走蛇鼠畫蛙兔 廢廠房變手作坊

2017-08-14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大埤西鎮村民化腐朽為神奇，把沒人看好、荒廢多年的草蓆工作室，改造成社區學童讀書室、社區的手作工坊，不但創意及行動力令官員、學者吃驚，更成為遊客拍照、打卡的熱點。

外牆彩繪一隻拿著花束、站在櫻花雨下的粉紅熊，另一面牆彩繪搭載一群孩子飛在藍天的飛龍，豎立在社區巷弄內十分顯眼，這是西鎮村民新打造的「童玩、手作工坊」，每天中午過後村內學童主動到工坊玩耍、寫功課，同時也是社區接待貴賓、參訪遊客的招待所及DIY工坊。

西鎮村長唐文卿表示，工坊原本是一家草蓆工作室，屋主往生多年，子女都在外地，工作室一直閒置，裡面堆滿雜物，還有蛇、老鼠，村民看了害怕、不敢靠近。

唐文卿指出，社區取得屋主子女同意後再利用，向縣府、水保局提報再造計畫，官員實地現勘看到屋子狹窄、殘破、髒亂，都認為是不可能任務，要社區另找地點。

但老屋雖荒廢多年，檜木也有部分有蟲蛀、破損，社區志工仍先把屋內雜物清空，接著補強屋頂、防漏及粉刷、彩繪，不到三個月即把老屋改造完成，透過視覺角度效果，在屋內角落的牆彩繪紅磚迴廊，讓走進屋內的人沒有壓迫感，反而覺得屋子很寬敞，其他牆面還有地方早年人文風情彩繪。

由於屋旁舊廁所已停用，村民巧妙把尿斗變成小池，裡面還停了一隻青蛙，還在廁所門上畫上兔子、松鼠對話「蝦米，這不是廁所」提醒遊客請勿使用。