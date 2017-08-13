〈南部〉推山海圳國家綠道 台江學子義行

2017-08-13

〔記者謝介裕／南投報導〕來自台南台江流域社群學校師生、社大台江分校、大廟興學志工、海佃國小「小台江河流讀書會」等相關團體，十二日展開五天四夜的「義行．倡議台灣山海圳國家綠道」活動，下午從台灣第一高峰玉山徒步走回開台內海台江，藉此喚起政府與社會對台灣山川、文化、生態、保育的重視，以利海圳相連的國家綠道催生計畫早日實現。

國發會副主委曾旭正、台南社大校長林朝成指出，台灣山海圳國家綠道，從台江國家公園到玉山，海洋到高山，比較世界上其他綠道，非常少見，特別是把山與海連起來，也將形成一條台灣文化綠廊，串聯台江、玉山兩座國家公園；曾文及烏山頭兩座水庫；西拉雅、阿里山兩座國家風景區，以及鄒族、西拉雅、台江二大文化生活圈，成為最具台灣文化意象的國家綠道。

擔任領隊的台南社大台江分校執行長吳茂成說，參與的二十多位成員中，從國小、國中、高中到大學的學生都有，對他們而言，不僅是體力、耐力的考驗，也是一種文化傳承，尤其從玉山、曾文溪的源頭走回台江，全程一百多公里，恐怕也是大家這一輩子難忘的體驗。

此次以「走路」行動展現守護台灣河海山川的精神，希望中央能儘速著手規劃「台灣山海圳國家綠道」。

除此，「義行．倡議台灣山海圳國家綠道」活動成員，沿途也將拜訪林務局、水利署、國家公園、國家風景區、觀光局等駐在單位、在地小學，贈送台灣山海圳國家綠道倡議旗及地圖，希望大家共同合作，在二○二四開台四百年時，營造一條可以從台江內海走到東亞第一高峰玉山的台灣文化之路。