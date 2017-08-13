〈南部〉賴清德訪鹽水日照 預約退休來「睏到」

2017-08-13

首家醫院辦理的日照中心揭牌

〔記者楊金城／鹽水報導〕台南市首例社衛政守護社區長輩的鹽水日間照護中心，昨揭牌啟用。市長賴清德體驗內部設施時，童心未泯玩起手搖鈴叫賣麥芽糖、套圈圈，喊說玩得很高興，試躺「睏到（午休之意）躺椅」覺得很舒服，直說：「以後退休，也要預約來睏到。」

賴清德說，台南市長照1.0獲衛福部評鑑全國第一名，長照2.0也是領先全國，因為南市因地制宜、官民合作，在長輩最需要的地方設立照護據點。

台南市社會局、鹽水區公所委託營新醫院附設護理之家成立「營新鹽水日間照顧中心」，使用鹽水老人文康中心一樓空間。

營新鹽水日照中心昨日在賴清德、社會局長劉淑惠、鹽水區長呂煌男、立委黃偉哲、前副市長顏純左和里長等人見證下揭牌啟用，是南市第廿八家日照中心，也是第十五個活化公有建物辦理日間照顧的案例，更是南市首家由醫療機構辦理的日照中心，期望透過社衛政的結合，開創嶄新的日間照顧模式。

賴清德說，感謝鹽水公所的支持，由營新醫院照顧鹽水區長輩，長輩白天到日照中心，由專業人員照顧，子女可以安心就業、就學，傍晚再接回家共享天倫之樂，如此可減輕家庭的照顧壓力。

營新醫院院長鄭群亮說，營新團隊運用醫院資源，在空間規劃設計柑仔店、睏到、音樂治療、遊戲、植物、狗醫師、芳香等輔療活動，鼓勵長輩多動多健康，也有專職護理師幫長輩做健康管理，午餐有營養師設計專業菜單，每天還有職能治療師與社工規劃的健康促進活動，讓長輩每天「上課」充滿樂趣。

劉淑惠說，南市廿八家日照中心是長照2.0Ａ級社區整合型服務中心的雛形，現有八家日照中心成為Ａ級中心，未來將逐步建置以長者為中心的在地照顧網絡。

南市照管中心指出，未來南市需要三十七個Ａ級中心，六十四個Ｂ級複合型日間服務中心與二百六十二個Ｃ級巷弄照顧站，Ａ級中心現有八個、Ｂ級十七個、Ｃ級六十八個，三百七十多個關懷據點將輔導合適地點成為Ｃ級照顧站。