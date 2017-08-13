〈南部〉打造安南副都心 「商60」都計案通過

2017-08-13

天馬電台變更案後再釋利多

〔記者洪瑞琴／台南報導〕繼天馬電台都計變更為「創意文化專用區」後，市府再釋出安南區大利多，「商六十」都計檢討案也審議通過，將以公辦重劃方式，打造成為安南「商業副都心」。

都發局表示，大台南地區合併升格後，安南區區位由邊陲轉為核心，隨著新吉工業區、台灣歷史博物館及台江國家公園等重大建設陸續完成，區位條件與發展潛力大幅提升，大量活動人口移入，也使安南區的商業服務規模及功能漸顯不足，透過這次重新檢討「商六十」地區計畫內容，一舉提高安南區商業服務層級與核心機能，平衡南市商業發展，目前正由地政局接續辦理重劃計畫書擬定作業中。

北安、安通路口 面積37.17公頃

「商六十」基地位於安南區東南隅，北安路與安通路交叉口，鄰近台十九線及台十七甲線，交通區位好，基地面積三十七．一七公頃。都發局表示，基地規劃概念以大街廓規劃及容積移轉獎勵，提供更多的開發設計彈性，並以完善的道路系統及停車場配置、大面積公園，透過綠帶串聯提供商業區休閒舒適空間。

公辦市地重劃開發 安南新引擎

都發局並表示，因應氣候變遷、實踐「海綿城市」理念，將透過土地使用管制及足夠的公共設施，創造充足的滯洪能量，解決商業區開發對外在環境帶來的負面影響，且採「公辦」市地重劃方式開發，市府可全案掌握開發時程、兼顧重劃品質，讓基地成為安南區嶄新的發展引擎。

此外，安南區天馬電台現行都市計畫分區為「機十二」機關用地，因應電台搬遷後的轉型，市府都計變更「創意文化專用區」，獲內政部都市計畫委員會審議通過，俟完成細部計畫擬定後，再據以核定主要計畫。

都發局表示，「創意文化專用區」規劃定位朝結合公園兼滯洪池、休閒遊憩及電影劇場等相關藝文展演開放空間方向規劃，並以合作開發及民間參與等多元開發方式，形塑南市文創外環線重要節點。