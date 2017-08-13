〈南部〉（澎湖）廢村40年後尋根 西吉人要重登島

2017-08-13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最後一個遷村的西吉村，在暌違四十年後，當年被迫遷村的西吉子民，計畫在十九日分由台南將軍、馬公兩地搭船重返西吉，展開為期兩天的尋根之旅；昨由發起人之一的吳美淑前往馬公西吉宮祭拜，向池府王爺報告。

民國六十八年，西吉嶼完成遷村，島上三十三戶分別遷往高雄、台南及馬公。遷居馬公的西吉人集中在朝陽里，並集資重建信仰中心西吉宮，暌違四十年後，西吉子民在陳福勝、吳美淑等人號召下，決定重返故鄉土地，但因西吉已遷村，現全劃為東吉二十二鄰，計有四十七人分由台南、馬公搭船出發。

距離返鄉之旅還有一星期，吳美淑等西吉子民前往馬公西吉宮上香參拜，向池府王爺稟告返鄉尋根之旅，並由總董陳興潮代為宣讀祈福內容，希望池府王爺保佑子民順利完成返鄉尋根之旅；由於西吉島房舍已無法居住，因此晚上將在東吉過夜，分兩天兩次登島。

西吉島以藍洞聞名，現也是南方四島國家公園及澎湖縣政府公告玄武岩自然保留區，因此必須依法申請登島，連西吉後裔也不例外；吳美淑等人希望未來能每年返鄉探望，將籌組西吉嶼復村自救會，並以影音及照片記錄尋根之旅，許多人都是國小、甚至襁褓時就離開西吉島，對於家鄉的記憶，還必須由極少數的文獻資料得知，目前以隘門國小主任許玉河對西吉島的研究最為完整。