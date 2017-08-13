〈南部〉東基、和信攜手 癌症醫療大樓動土

2017-08-13

〔記者陳賢義／台東報導〕縮短治癌路，台東基督教醫院「癌症醫療大樓」昨動土，整合既有的癌症預防宣導及篩檢、治療與照護、安寧緩和醫療，與和信治癌中心攜手合作，添購癌症放射治療用的「直線加速器」，增強放射治療的量能，解決台東人「在地治癌，不再奔波」、「留在熟悉的地方治癌」、「治癌之路捨遠求近」的求醫夢。

和信治癌中心醫院放射腫瘤科主任鄭鴻鈞表示，台東縣一年的惡性腫瘤病人約一千至一千一百人，半數以上的病人都需要放射治療，如果放射治療的療程是一人一個月，換算下來一天就要做約五十位病人，以現階段台東只有一台直線加速器的承載量是不夠的，而且還不包括過去幾年得到癌症需追蹤或治療的病人。

放射治療是癌症治療的方式之一，在運用上具有治癒、手術後的治療、放射手術、緩解四種型式，而放射手術是針對不適合開刀者，如早期肺癌和某些肝癌、年邁長者、不適合麻醉者，可利用放射燒灼手法取代開刀。鄭鴻鈞說，台東是一個老年人口多、外科醫師少的地方，放射手術的優勢恰好補強在地需要。

「留在家鄉看診是我們的心願」一名曾陪父北上治癌的家屬說，省下趕路的力氣，增加抗癌的元氣，切中病患和家屬的心坎；另位帶母親至外縣市看診的家屬—毛毛（化名），則哀嘆的說，為什麼要跑這麼遠來看病？為什麼不能留在台東治療？東基表示，許多台東人的心聲，院方聽到也看到了。