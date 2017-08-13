〈南部〉考古學者：台東是史前南島語族首都

2017-08-13

〔記者黃明堂／台東報導〕台東向來被說成台灣的後山，但在考古學者劉益昌眼中，距今四千到兩千六百年前，台東不僅是台灣的中心，甚至是南島語族的首都。

成大研究所所長走訪杉原美麗灣

成功大學考古學研究所所長劉益昌昨天站在杉原美麗灣的停車場，這裡約海拔五公尺，他說：「四千年前此處是海底」，再指向前方的海岸山脈海拔四十公尺的山坡，說：「那是富山遺址，當時那裡就是海灘，旁邊是聚落」。

接著他帶領一群人上山抵達富山遺址，隨地蹲下來，拾起一把土說：「這是海沙」，表土隨便撥動，就有台灣玉的變質石塊，還有碎陶片。

環視杉原海灣的山坡，劉益昌說：「距今四千到兩千年前，這裡到處都是聚落，多處台灣玉加工場，人們從這裡，帶著台灣玉，向環南海擴散到越南、柬埔寨、菲律賓等地擴散」。

指出南島語族從此形成向外擴散

劉益昌說：「台東的洋流、季風，在史前時代，比台灣任何海岸都適合遠距航海，南島語族就是從這裡形成後向外擴散」。

他說，地質學已證明台東沿海陸地抬升的速度相當快，三千多年來已抬升四十公尺，所以這個高度的山坡遍布遺址，而且殘留台灣玉的加工工具及玉器廢料，當時比現在還熱鬧，可惜的是，目前還沒有找到史前船隻，而且也應該找不到，早就爛了。

劉益昌昨天是應海洋台灣文教基金會之邀，到東海岸走訪史前遺址，以探究遺址與海洋的關連，進一步找到兼具保護與開發的途徑。

基金會執行董事劉烱錫說，東海岸有很多遺址，但也同時有很多開發案，兩者僵持，反而停滯不前，所以，當前應先思索這麼多遺址，該何去何從？