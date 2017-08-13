〈台北都會〉公車停靠區違停減少? 公車駕駛：還很多

2017-08-13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府為取締公車停靠區違停，去年六月起要求公車業者加裝行車記錄器，政策執行一年以來，違停案件數達一五九○件。公共運輸處統計顯示，公車停靠區違停案件數今年下降明顯，相較去年同期減少一倍以上。但有公車駕駛指出，每天碰到亂停公車停靠區的違停還是很多，只是因檢舉流程麻煩，大家漸漸懶得去舉報。

駕駛：檢舉流程麻煩 懶得去舉報

公運處指出，北市公車停靠區違停熱點，包括捷運忠孝復興、 龍山寺、忠孝車站周邊等，政策剛上路高峰期，以去年六月、七月來說，檢舉違停案件分別達一百二十多件與一百七十多件，今年則降至雙位數，六月單月檢舉案件數更降為六十六件，可視為檢舉至少已顯見一定效果。

但有公車業者反映，若要向北市警局交通大隊舉報違停，不僅要調閱行車記錄器畫面，還要截圖後再到警察局的違規檢舉專區上傳資料，過程相當繁雜，其實違停件數沒有明顯變少，有時一天還是會碰上十幾件違停公車停靠區，只是整天跑車後已經沒力氣去舉報。

交通大隊：義務檢舉無誘因 難持久

交通大隊表示，舉報違停沒有強制性，只是公運處鼓勵業者義務檢舉，但看行車記錄器畫面時很累，沒有鼓勵措施，久了難免會不願配合，建議公運處可將檢舉件數納入每年對公車業者的評鑑標準，或許可增加誘因。

公運處：不想造成壓力 遂不納評鑑

但公運處長常華珍指出，不將檢舉件數納入評鑑，是不想對公車業者造成壓力，因此去年政策上路前就已經討論過，雖然檢舉只是義務，但能提升對公車行車的安全性，相信只要檢舉有實際效果，公車業者還是願意配合。