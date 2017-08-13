〈台北都會〉台北市妝遊嘉年華 3萬人熱情踩街

2017-08-13

告示不清、交通塞 廟宇車隊惹議

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕台北世大運暖身造勢活動「八一二妝遊嘉年華踩街」昨天在台北東區熱鬧展開，超過三萬人上街，隊伍綿延三．五公里，然而沿途進行交通管制，部分路段壅塞打結，加上不少宗教、廟宇車隊，民眾誤以為是「神明出巡」，還疑似有宗教團體趁機「推銷」。台北市民政局長藍世聰昨天受訪時說，請不要看到不喜歡的團體，就否定他們的努力跟熱情。

柯文哲致詞 感謝大家力挺

踩街遊行隊伍最後抵達台北市政府前廣場，晚間進行誓師大會，出席的市長柯文哲昨致詞時表示，這次台灣的選手回家比賽，希望大家多力挺自家選手，靠大家的力量才能完成「台北我的主場世界歡迎光臨」這句口號。

昨天下午三點起遊行隊伍上街，忠孝東路、仁愛路等幹道都進行管制外側慢車道，並以控燈方式掌握紅綠燈時間，甚至一度出現連續八分鐘紅燈情況，使得昨天下午三時起，出現明顯車流堵塞狀況，有機車騎士因此不滿向警察抱怨，也因車道縮減，造成忠孝東路三、四段嚴重堵塞。

動線規劃亂 參與團體、民眾抱怨

另外，忠孝東路上的公車站牌有九站沒有停靠，卻沒有明顯公告和管制，導致搞不清楚狀況的民眾必須橫越馬路，險象環生，痛批市府只顧辦活動，不顧民眾安全。參與遊行的團體也抱怨，動線規劃不佳，枯等三個小時還是無法出發。

民政局表示，因遊行隊伍的行進多為紅綠燈打斷，導致後續隊伍需等待較多時間才能出發，造成參與團體及交通的不便，事後會檢討。

此外，昨遊行最遭民眾詬病的就是遊行隊伍中有不少宗教、廟宇車隊，一路敲鑼打鼓，有民眾誤以為是神明出巡遊街，而在昨天下午五時許，記者目睹名為台灣般若自在門協會的遊行隊伍，竟有團員趁機向路人推銷「宇宙光」，讓這場宣傳世大運的嘉年華遊行變調。

民政局長： 勿否定參加者的努力

藍世聰說，此活動是全民參與多元文化的最好示範，「請不要因看到不喜歡的團體或裝扮，就否定他們的努力與熱情。」至於有宗教團體趁機推銷，民政局強調，都有向報名團體清楚說明遊行目的，實際情況會再了解。