〈台北都會〉《全台最高11米滑水道》自行車道變身 新月橋暢滑135米消暑

2017-08-13

〔記者葉冠妤／新北報導〕擁有全台最高滑水道的「二○一七新月水道節」昨天盛大開園，新北市政府首度將新月橋自行車牽引道變身成一三五公尺長、十一公尺高的大型滑水道，還有水霧迷宮、親子戲水池等遊樂設施，即起至廿日，每天下午三點到八點，讓民眾清涼一夏。

市府今年首創結合新月橋自行車牽引道設置的大型滑水道，自新月橋上蔓延至橋下廣場，號稱全台最高滑水道，場面壯觀，昨吸引不少家長帶著小朋友前往體驗，不少孩子穿泳衣、戴蛙鏡全副武裝，在艷陽下盡情玩水。

新北市長朱立倫表示，這幾天非常炎熱，小朋友來到新月水道節，可以盡情感受清涼，這裡平常是自行車牽引道，因車道夠寬，在不影響自行車暢行的前提下，能變身滑水道是一個好的創意；橋下廣場還有水霧迷宮、親子戲水池、鳥人主題滑水道、幼兒球池、水上運動區等多元設施，讓不同年齡層小朋友都能安心玩樂，周邊還設有胖卡美食、新月音樂會，夜間若搭配新月橋美麗的七彩霓虹，更添氣氛。

坡度過緩、水流不足 滑得卡卡的

不過，近日酷暑難忍，昨有部分民眾抱怨滑水道坡度過緩、水流量也不足，導致滑下水道時「卡卡的」，不太順暢，也有小朋友因排隊等待過久，直呼：「太熱了、吃不消！」新北市高灘地工程管理處營運企劃科長宋明勳解釋，將與廠商研議是否增加水霧降溫。

高管處表示，參加民眾可採網路及現場報名，即起至廿日，每天安排下午三點及五點半兩個場次，目前網路報名已額滿，但仍可於現場排隊報名，限額一百五十人。