〈台北都會〉法令有解 烏來台車月底可望復駛

2017-08-13

〔記者翁聿煌／新北報導〕歷史悠久的烏來台車於前年蘇迪勒颱風時軌道路基崩坍停駛，雖然軌道設施早已修復，但卡在林務局與新北市政府對台車的適用法令及定位認知不同，導致通車延宕，目前新北市城鄉發展局完成用地都市計畫變更，林務局通過安全營運規範管理辦法審查，預計最快八月底試營運，今年底前恢復正式通車。

蘇迪勒颱風造成台車軌道路基土石嚴重坍方，地方民眾期待台車早日重新通車，恢復烏來觀光旅遊動能與外來遊客信心，市府養工處去年三月就修復路基，但重新通車必須符合現代的相關法規。

適用法規認知不同 卡了半年

林務局原本傾向透過市府局處協助，通過「機械遊樂設施」或是「交通載具」的營運審查，提升烏來台車的安全營運標準，但是雙方對適用法規認知不同，卡了半年。

工務局主秘祝惠美說，以往台車被定位為「機械遊樂設施」，但舊法已被廢除，新法附在建築法下，台車路軌跨多個都市計畫使用分區，加上軌道坡度太陡，路軌及站體無法通過雜項執照申請；捷運工程局長趙紹廉說，若要將烏來台車比照阿里山森林火車成為「交通載具」，安全與營運標準更高，而且還需要申報鐵道運輸計畫、運務成本分析等，難度更高。

跨部會制定 安全營運規範

在雙方相持不下，以至於烏來台車恢復營運進度延宕。行政院長林全為此於五月、七月兩度與市長朱立倫到現場關心，盼雙方一起解決問題。市府城鄉局加速完成烏來台車用地都計變更，行政院則由秘書長陳美伶找交通部、工程會制訂烏來台車的安全營運規範，認定為林務局所轄的機械遊樂設施，並已由林務局完成審查通過，總算讓烏來台車正式營運露出曙光。

烏來區公所產業觀光課長黃賽門說，烏來台車儘快重新營運對地方觀光意義重大，提高遊客的吸引力，也象徵烏來走出颱風災情陰霾。