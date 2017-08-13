〈北部〉90年手工醬油老店 第三代傳香

2017-08-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮僅存的傳統手工醬油老店「新味醬油」，前身為老花蓮人最熟悉的「虎標醬油」，自一九二七年創立迄今，九十年來始終以古法釀造，目前豆麥釀造技術已由第三代許桓巽接棒，誓言將承襲父親許南東的手工堅持，繼續讓這股實在的「古早味豆香」永不間斷！

新味醬油 90年來堅持古法釀造

「虎標」、「鹿標」及「獅標」醬油，是昔日花蓮人耳熟能詳的知名手工醬油品牌，但隨著飲食文化改變，以傳統古法製作的手作醬油逐漸消失，目前花蓮傳統醬油工廠，也從當年繁盛的二十多家，凋零到僅存一間，釀造古法隨之沒落失傳。

位於花蓮市博愛街上的「新味醬油」，第一代創辦人許日，是來自彰化醬油大王許圓的弟弟，輾轉到花蓮後，買下日人經營的工廠高香美醬油，並陸續改名為日華、振華及珍芳，還以「虎標」為商標，因傳承日治時期豆麥釀造技術，讓醬油有股純淨真實的好味道，成功在花蓮市場上，佔有一席之地。

一九七四年醬油工廠發生大火，釀製器具險些付之一炬，第二代接棒人許南東隔年藉機更改廠房設備及改良生產動線，但仍堅持以古法釀造，並將重生過後的工廠取名為「新味醬油」，讓老字號醬油工廠能夠屹立不搖，持續挺過數十個年頭，再交到第三代許桓巽手中。

許桓巽：透過新思維 讓舊室翻新

許桓巽說，「新味醬油」歷史悠久，雖秉持遵照古法製作，但仍需透過新思維讓九十年老店「舊室翻新」，因父親許南東曾罹患皮膚癌，讓他們更加堅持不能用任何化學添加劑製作醬油，縱使釀製過程繁瑣且費時費工，還是要用非基改的整顆黃豆，加上豆麥、白米製麴、發酵而成。

他強調，為讓傳統醬油工廠跟著產業在地化、精緻化，與父親許南東不斷嘗試選用天然食材，製成多款健康醬油，八月已成功研發出深層海水醬油，紅米、海藻醬油也預計在九月上市。

許南東說，老店走向新世代，唯一不變的是堅持使用最好的原料及繁複的手工釀造過程，盼讓這項百年釀造工法一代傳一代，由世代們接續飄豆香，提供民眾都能品嘗到健康純淨的醬油好味道。