〈北部〉首批高科技律師 51人獲授證

2017-08-13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕科技業、法律界不再「隔行如隔山」！清華大學、新竹市律師公會與工研院共同舉辦「科技律師學苑」課程，五十一名來自全台的執業律師重返校園，經過九週課程，成為首批「高科技法律」律師。

「科技律師學苑」針對法律實務與科技產業設計課程，包含國際商務、智慧財產、科技法律實務與英文商務合約、國家科技產業趨勢與發展規劃。昨天舉行首屆科技律師結訓暨授證典禮，蔡英文總統也拍賀電致賀。

九十三年考取律師執照的鄭勤蓉，專長是會計、稅法，自歐洲留學回國後在台南與高雄執業。她發現中南部企業碰上繁雜的商務科技法律問題時，仍習慣北上找律師，這次進修，希望為客戶提供更好服務，透過大企業法務長專業分享及涉外案件課程的學習，增強自己商務法律服務的深度及廣度。

鄭勤蓉舉例，在英文合約審閱課程中，大企業法務長為學員一一修改英文合約，學到彼此審閱觀點有何不同，更能為企業控管法律風險，也更貼近產業需求。

「過去所受的法律訓練就缺乏這一塊。」成鼎律師事務所律師戴家旭說，重返校園就是期許自己能與國際接軌，透過課程更了解晶圓代工行業，原來與專利法等智慧財產權法息息相關，台灣高科技代工在國際間名聲響亮，律師也應學會如何運用法律保護自己代工技術。