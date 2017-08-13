〈北部〉綠能運具遊桃園 臉書分享抽好禮

2017-08-13

〔記者陳昀／桃園報導〕市府環保局為了鼓勵民眾搭乘捷運、火車、公車、U-bike等綠能運具到桃園遊玩，即日起至十月廿三日，只要上「桃園綠色生活悠遊節」臉書完成指定任務，就能抽電動機車、美食折價券、住宿券等禮物。

獲美食折價券、住宿券

第一波活動為「猜猜這是哪裡？」即日起至八月廿日，每晚十點活動臉書會PO出景點照片，只要第一個在照片下留言回覆且正確答題，並將照片公開分享在個人臉書，就能獲得價值兩百元的美食折價券。

第二波「SHOW你的悠遊桃園」，八月十五日至九月十日，在活動臉書分享自己搭乘綠能運具悠遊桃園的行程，經網路票選前十名者，就能獲得住宿券；在九月十日至九月廿日期間，上網投票也能抽美食折價券，有四十個名額。

第三波「青塘園悠遊市集」於九月廿四日舉行，將邀魏如萱、黃玠、日本樂團「Chirin & Dron」在青塘園草地開唱，設主題攤位，有環保泡泡體驗、生態導覽等活動。

有機會抽中電動機車

第四波活動為「悠遊旅人GOGO樂」，九月廿四日至十月廿三日，搭乘綠能運具遊桃園，到指定地點體驗或消費即可獲得抽獎刮刮卡，上網登錄就有機會抽中電動機車；集滿「愛、桃、園」三字，也能兌換禮物。

市府環保局長沈志修表示，除了表定活動，環保局將不定時挑選民眾的悠遊心得贈送小禮物，希望大家踴躍參與活動，搭乘綠能運具體驗桃園在地之美，活動詳情可查詢「二○一七桃園綠色生活悠遊節」臉書、官網，以及「SHOW你的悠遊桃園」。