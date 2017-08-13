〈北部〉績效不佳單位 體育、青年局蟬聯

2017-08-13

兩單位喊冤 硬體建設執行落差

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市去年結算報告出爐，依照市府訂定的施政績效管理要點，桃園市政府三十個一級機關，青年事務局、體育局及社會局，名列績效最差的三個單位，其中，青年事務局、體育局雖是升格後才增設的單位，卻連續兩年列名「績效不佳」，對此，兩單位均表示，是因部分硬體建設在實際執行時有落差，影響評分所致。

體育局副局長房瑞文解釋，體育局辦理楊梅體育園區開發案，由於牽涉到都市計畫，並不控制時程，兩年下來未執行款項高達十二億元，幾乎占了體育局三分之二的預算，才會造成績效不彰；青年事務局副局長涂淳惠表示，青年事務局是新設單位，工程方面的人才較為缺乏，因此在桃園區安東青創基地及局本部三樓的青創基地設計規劃時，花費比較多時間請教工程單位專業人員，也影響部門整體績效，目前兩項工程都已順利發包。

社會局說明 修繕廳舍影響評分

社會局局長古梓龍則表示，升格之後，社會局接收很多公所時代廳舍做為公托、親子館、日照中心，由於很多廳舍過於老舊，要花很多時間修繕，導致進度落後，這也是績效不佳的原因，目前社會局已緊盯進度，讓各項設施儘快完工。

市府施政績效管理要點，是以一級機關施政目標業務、人力、經費等面向的達成度，評定施政績效總分，評核達九十分以上的「績效優良」單位共有三個，九十分到八十分間的「績效尚佳」單位共有二十三個，八十分以下的「績效不佳」單位共有四個單位。

今年名列「績效優良」者分別是地方稅務局、衛生局、水務局等三個局處，名列「績效不佳」最差的三個單位，分別是青年事務局（七十七．四八分）、體育局（七十七．八分）、社會局（七十八．○三分），青年事務局、體育局前年也是績效不佳的單位。

審計處報告也指出，桃園市政府一級機關也有多項業務評比經中央核定名列前茅，包含衛福部疾管署防疫業務考評優等、內政部公共建築物無障礙環境督導考評優等、衛福部長照考評第一名、財政部地方財務考核第二名、環保署推動低碳生活考評特優、消防署常態性應變管理資訊系統特優，但部分施政計畫仍有改善空間，應該研議改善措施、提升政府競爭力。