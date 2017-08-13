〈中部〉看懂直播內容 市政會議專案報告PO網

2017-08-13

〔記者黃鐘山／台中報導〕市政會議開放網路直播，但民眾手邊沒會議資料，尤其專案報告內容太專業，有如「鴨子聽雷」，市議員楊典忠要求公開市政會議資料，讓市民看網路直播就知道會議內容。市府研考會說，已將市政會議專案報告公開上網。

民間團體前年初陳情要求市政會議資訊公開，林市長認為民主政治要力求施政公開透明，ＮＧＯ的建議與他的想法不謀而合，於是繼台南之後，全國第二個網路直播市政會議。目前每週一上午，民眾進市府網站就能觀看市政會議直播，晚間有線電視公用頻道重播。

但民眾向市議員楊典忠反映，市政會議專案報告部分內容太專業，手邊沒有會議資料，根本是「鴨子聽雷」，希望市府繼網路直播後，也能提供簡報內容或相關資料，讓市民看網路直播就可以知道市政會議內容，落實「開放政府」與「行動市府」施政理念。

楊典忠要求研考會「好人做到底」，別讓關心市政的民眾看直播、卻聽不懂，另外公聽會及其他重要會議也應該直播，並全程錄影置於市府網站，供市民隨時觀看查詢。研考會順應民意，已開始將市政會議專案報告公開上網。

台灣福爾摩沙保護動物協會理事長阮桃園表示，提供市政會議專案報告資料，不僅讓市民容易了解報告內容，也大大提升庶民的參與及民主素養，盼能因此開放更多市府相關會議網路直播，則台中對提升庶民民主教育的貢獻意義更為深遠。