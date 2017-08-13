〈中部〉台化轉型觀光工廠 也賣台塑牛排

2017-08-13

〔記者張聰秋／彰化報導〕轉型拚生存！台化彰化廠，因未在展延期限內拿到彰化縣政府核發的汽電共生鍋爐操作許可證，鍋爐停止運轉，廠區形同停工，但經過十個月的「沈潛」，這個月搖身變成觀光工廠，名為「台塑生醫健康悠活館」開始試營運。

觀光工廠打著全台首家「全產線透明化」的噱頭，搶進觀光業，更賣起外面買不到、台塑集團創辦人王永慶先生的最愛和集團招待貴賓的代表名菜「台塑牛排」，由化工業轉型成觀光業、健康食品業、化妝品業，多元化經營。

彰化台化廠，走過五○個年頭，在中山路旁佔地七六公頃，相當於一八○○個籃球場，去年由於環保意識高漲和空污爭議，老工廠面臨轉型考驗，為扭轉民眾觀感和企業形象，把廠區改造成觀光工廠，主打「智慧健康體驗」，原紡紗一廠改建成化粧品GMP廠，把台塑生醫製造沐浴、洗髮精、化妝品等產品，從產品研發、檢驗品管到最終生產成品，都能在「研發品保室」、「品檢參觀廊道」與「製程參觀廊道」當中，讓民眾一窺究竟。

觀光工廠「悠活體驗區」，讓民眾除了能更了解台塑生醫的產品外，還能幫助民眾透過衛教觸控螢幕互動，更加認識身體的機能與強化保健預防的觀念。

「產品展示與銷售特色區」販售商品琳瑯滿目，就連台塑集團創辦人王永慶先生的最愛「台塑牛排」也有，採限量制，每日約七○到一四○份，只提供外帶。