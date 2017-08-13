〈中部〉孔雀園環評會議 邵族撂話拒BOT

2017-08-13

縣府若推動 將比怪手硬或人肉硬

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案，十二日孔雀園觀光股份有限公司再度辦理環境評估公開會議，縣府及開發公司再三強調會確保邵族文化及權益，惟邵族民族議會仍抨擊縣府「說一套、做一套」，並撂下狠話，縣府若執意推動該案，屆時再來比看看是怪手硬或是人肉比較硬。

該環境評估公開會議，昨在魚池鄉新城活動中心舉辦，集集分局長廖志明率眾多員警到場維持秩序，邵族人員則在會場外高喊守護孔雀園的口號。

1.6公頃縣有地 已變更為旅館用地

縣府資料顯示，孔雀園BOT案基地是縣有地，面積約一點六公頃，地目原本是公園用地，目前已變更為旅館用地，廠商得標後，擁有五十年經營權，但一般旅館等級以上的規格，房間數不得少於二百間，投資金額不得低於十億元，並須舉辦至少二次環境評估公開會議。

邵族民族議會秘書長陳忠俊、議員陳忠成及袁氏、石氏頭目等人表示，邵族在日月潭落地生根迄今，仍會定期在孔雀園舉辦相關傳統民俗、文化活動，且當初部落會議時，與會的五十七戶也已全數通過否決孔雀園BOT案，但縣府卻仍執意開發，不但讓人覺得備感不受尊重，也有牴觸原基法相關規定之虞。

縣府稱依法行政 業者提確保權益

南投縣府觀光處長王源鍾說，原住民傳統領域劃設事宜，目前中央仍在研議、規劃中，且也未公告孔雀園屬於傳統領域，因此整個BOT案均秉持依法行政，且縣府也特別制訂「南投縣政府促進民間參與觀光遊憩公共建設回饋金編列及運用要點」，針對原住民地區招商回饋計畫，未來縣內原民地區若有開發案件營收所得，將依回饋要點提撥規定比例納入「南投縣原住民族綜合發展基金」供原住民地區使用。

孔雀園觀光股份有限公司也提供諸多回饋方案，包括保障三十％勞工比例為南投縣民、優先採購當地食材、保留原住民傳統藝品之販售空間、協助邵族建立資源媒合與募資平台實踐邵族文化商品化等。