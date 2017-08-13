〈中部〉舊草嶺公路雨坍2月 阻斷採筍路

2017-08-13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑舊草嶺公路近兩公里路面因六月初暴雨及連續大雨沖刷，路基嚴重流失、掏空變山溝，道路中斷兩個月，造成農作物無法外運，更恐影響樟湖國中小學二百多位師生用水，縣府相關單位會勘後，允諾緊急搶修道路，希望讓工程車可以先通行。

縣府允先搶修 讓工程車可通

一四九甲縣道是古坑華山通往草嶺道路之一，十八年前九二一地震後草嶺隧道崩塌，樟湖到草嶺段道路中斷至今，樟湖村長廖永樹表示，因山區有許多筍園、果園，石橋到草嶺隧道平日仍是農民運送竹筍、水果等農作物的主要道路。

六月初暴雨轟炸，道路崩塌、路基流失，後又因連續午後雷雨，從廿三公里到廿五公里路段約有一．五公里道路柔腸寸斷，有一、二百公尺路基掏空變山溝，最深達二．五公尺，道路完全中斷。

廖永樹說，六月後為竹筍產季，今年價格不錯，但因道路不通，筍農無法採收，筍子長得快跟竹子一樣高，每天都接到筍農焦急詢問道路何時搶通。

樟湖國中小用水管路遭壓壞

道路中斷也影響到供水，樟湖國中小學總務主任林家福指出，學校用水取水地位在舊草嶺公路附近，水管沿著草嶺公路接到學校，被崩塌土石壓垮，由於機具無法進入搶修，廿二日開學前若沒有修好，全校二百多名師生恐無水可用。

雲縣府工務處、教育處會同校方、地方民眾日前前往會勘，工務處允諾先緊急搶修道路，讓工程車、機具可以進場修復水源管線，也讓村民的農作可以外運販售，至於道路復建工程，年底會發包。