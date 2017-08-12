〈南部〉竹藝傳習打工換宿 中生爭相來

2017-08-12

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕關廟區新光里以老街彩繪聞名，近年來透過打工換宿的形式推廣竹藝傳習，深受各界好評，活動也紅到對岸，中國大學生爭相而來，暑假迄今已有四個梯次、近百人陸續造訪，接力修復逾九十年歷史的古厝。

社區發展協會顧問吳宗寶表示，黃家古厝建於一九二六年，是竹拱屋結構，歷經颱風吹襲，屋頂殘破，連日來，進駐社區實習的嘉南藥理大學環境資源管理系團隊，帶領中生合力鋪設磚瓦，頂著烈日，展開修補工作，相當辛苦。

吳宗寶說，每個梯次都停留一個禮拜，因時間不長，在學習、體驗上分秒必爭，除了教作竹編，協助打造社區公共藝術之外，還接力修復黃家古厝，並視天氣狀況，再安排到當地的許縣溪畔淨灘；當然，也會帶他們順遊台南景點，品嘗美味小吃。

吳宗寶說，去年開始透過「GRIT」國際義工組織協助招募中生，以竹藝為主題的學習、交流計畫，沒想到很夯，每個梯次都額滿。來台的中生，機票得自費，還要付出勞力，並非單純的旅遊玩樂，為了體驗最本土溫馨的農村生活，都對台南留下好印象，直說：「這裡就像是他們的第二個家。」

來自黑龍江的碩士生唐翠芸首度來台灣，覺得在這裡，深刻感受到人們的熱情，環保意識也很高。廣東雙胞胎姊妹馬慧賢與馬慧琳則認為此行收穫良多，瞭解台灣的社造工作，也有新鮮的生活體驗。