〈南部〉在地營造「藥仔公園」 重現歷史

2017-08-12

〔記者楊金城／新營報導〕現在市立新東國中校區，以前是日治時代台灣生藥株式會社的新營工廠廠址，俗稱「藥仔會社」，現在多數新營人也不知這段歷史，新營新東在地生活協會營造「藥仔公園」，開始重現這段歷史生活記憶，也要爭取僅存的一棟市產日式宿舍列入南市歷史建築進行修復。

新東在地生活協會總幹事王文達說，現階段與里民自發性推動原藥仔會社周邊硬體環境整建，以台南築角、巧佈點、綠培力等營造計畫活化基地，明天也將在藥仔公園舉辦首場「迷鹿市集」活動，讓文化保存行動得以被了解、重視。

台灣生藥株式會社在一九二三年成立，社長來頭不小，可是當時第廿屆日本內閣總理大臣高橋是清的長男高橋是賢，藥仔會社占地含工廠、宿舍區約五公頃，約現在的新東國中、新營檢察官辦公室、新營調查站、新營監理站一帶，當年以製造瘧疾用藥、軍用麻醉藥品為主，藥草原料區則在白河崎山和竹門，藥廠規模號稱當年遠東最大，日本戰敗後，由國民政府接收。直到一九六八年，新東國中建校，藥仔會社才走入歷史。

目前藥廠宿舍區僅存前財政部長許嘉棟老家的日式市府宿舍，王文達說，經一年多努力，社區居民、許家均認同最後一棟公有宿舍應有效活化與保存，未來可作為「藥仔會社紀念館」，讓相關在地記憶可延續下去。文化局已派員會勘，地方期盼列為歷史建築，加以修復。