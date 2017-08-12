〈南部〉台南公園申列文化景觀 下月審議

2017-08-12

〔記者劉婉君／台南報導〕台南公園自西元一九一七年開園迄今，屆滿百年，文化局出版的半年刊《台南文獻第十一輯》，就以台南公園百歲紀念為主題，在昨天發表新書，而對於民間文化團體長期希望台南公園申列「文化景觀」，文化局也將在下月送交古蹟歷史建築聚落及文化景觀審議委員會審議。

文化局長葉澤山表示，市府目前已委託成功大學教授進行相關文化資產調查研究，部分報告內容，就摘錄在《台南文獻第十一輯》中，一旦審議委員會通過台南公園登錄為文化景觀，未來的維護管理、經營，必定要有一套完整的計畫，目前市定的文化資產中，「文化景觀」類僅有「烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統」。

台南文獻第十一輯 出版

《台南文獻第十一輯》由退休校長黃文博主編，再由專家學者分別撰文論述台南公園的前世今生。高凱俊根據文獻資料深入探討台南公園的創建與變遷；陳文松從「國民教化與運動休閒」面向搭配舊照片，探究台南公園的另類現象、功能及百年發展。

完整呈現台南公園多樣輪廓

林宜君、卓雯雯對台南公園的文化資產調查報告，透過台南公園創建與變遷，重建台南公園的文資價值與找回土地的故事。書中並收錄「百年風韻—台南公園老照片展」及「台南公園大事記」，完整呈現台南公園的多樣輪廓。

高凱俊說，在撰寫的過程中發現，戰後的資料比日治時期的資料還要少，只好到市立圖書館及成大圖書館翻找舊報紙，發現「燕潭」的名稱是戰後才有的，為一九五六年選出的台南十二景之一「燕潭秋月」；而民間傳說今日燕潭的北邊是清領時期的刑場，但小丘其實是日人為公園造景所築的假山，所以刑場之說有待商榷。

林宜君、卓雯雯的調查中指出，台南公園雖歷經百年更迭，但公園內仍留存歷史建築、史蹟、景觀等，符合文資法中對有形文化資產定義，極具保存價值。

此外，由真理大學台灣文學資料館名譽館長張良澤編寫的《日治時期繪葉書》，也推出改版再版套書。