〈南部〉阿妹今晚巨蛋開唱 市府：觀光效益數億

2017-08-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕繼五月天世界巡迴演唱會後，張惠妹二○一七世界巡迴演唱會，今天起在高雄巨蛋熱唱八場，預計將吸引國內外十萬歌迷朝聖，高雄市觀光局估計，可帶來數億元交通、餐飲、住宿等觀光效益。

「演唱會經濟」近年來在國內興起，今年三月，天團五月天的世界巡迴演唱會，在國家體育場連唱四天，帶動高雄市交通、餐飲住宿等周邊效益，至少數億元。

8場演唱會 民眾可規劃二日遊

八月輪到張惠妹來高雄開唱，「烏托邦2.0慶典暨20週年世界巡迴演唱會」八月十二日起在高雄巨蛋開唱八場，日期分別為十二、十三、十八、十九、廿、廿五、廿六、廿七日，演唱會門票開賣後，在八分鐘內秒殺。

高市觀光局長曾姿雯表示，感謝阿妹的世界巡迴演唱會唱回台灣時，選擇在高雄舉辦，對提升高雄市觀光人潮將有很大的幫助，歡迎參加演唱會的民眾，可規劃高雄二日遊，預期八場演唱會可望帶動高雄周邊觀光、交通、餐飲、住宿等數億元觀光效益。

停車位有限 多搭捷運紅線、公車

由於高雄巨蛋周邊收費停車場車位有限，高市府呼籲歌迷儘量搭乘捷運紅線，至巨蛋站下車，或搭乘公車（環狀168、3、16、紅36、91、217、301等）至巨蛋周邊，步行即可抵達會場。

高雄捷運公司表示，阿妹演唱會活動期間，捷運紅線尖峰時段班距為四至六分鐘，活動離場時段，捷運末班車發車時間，往南崗山方向為凌晨零點廿四分，往小港方向為凌晨零點廿二分。