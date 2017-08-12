〈南部〉新營火車站東站動土 後年完工

2017-08-12

〔記者楊金城／新營報導〕台鐵「新營火車站東站新建工程」昨天動土開工，預定一百零八年一月卅一日竣工，未來啟用後將可造福南市溪北大新營地區近廿萬人口搭乘台鐵將更便利，地方出動三百多位鄉親到場祝賀。

新營站單日人數 約2.2萬人次

新營火車站至今建站歷史一百一十六年，增建東站站房對地方是大代誌，新營火車站站長郭啟瑞說，新營站單日平均搭乘人數約二．二萬人次。新營東站所在的新營區中營里長蔡牧謙說，東站未來啟用後，民眾搭台鐵更安全和便利，將更有搭車意願。

新營火車站東站新建工程由交通部次長范植谷、台鐵局長鹿潔身、立委葉宜津、市府秘書長李孟諺、前副市長顏純左等人動土開工。

新建工程 斥資2880萬元

台鐵嘉義工務段長鄭盛宏說，新營火車站東站新建工程斥資二千八百八十萬元，將興建東站站房、廣場、無障礙電梯、人行天橋、地下道，工期從今年九月一日到一百零八年一月卅一日，後續還有一千五百萬元興建公廁、進出動線等工程。

爭取新建新營火車站東站成功的葉宜津說，受限新營火車站東山路平交道的瓶頸，每到假日和逢年過節就會塞車，影響民眾搭乘台鐵的安全、時間，也影響到柳營奇美醫院就醫民眾的便利，爭取新建新營東站後將可方便民眾搭車，不必到新營火車站前站擠車，未來還要爭取柳營到新營台鐵高架化列入前瞻計畫。

范植谷說，新營火車站東站興建，對台鐵二百多個火車站來說是小事，對地方可是一件大事、喜事。

包括新營區長張睿民、柳營區長李宗翰、白河區長譚乃澄、後壁區長魏文貴、東山區長董麗華等人都參加了動土。