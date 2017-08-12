〈南部〉納骨塔增設不易 市府推科技神主牌

2017-08-12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公有納骨塔可放神主牌，近年來因民眾需求量大，鳳山、大社、大樹一位難求，其他區只剩不到三成，卻因嫌惡設施增設不易，市府殯葬處研擬以百家姓立牌，推出「科技神主牌」，民眾用手機掃描二維條碼，神主牌浮現祖先名字，誠意不減更有創意。

隨著社會變遷，民眾多將神主牌供奉在納骨塔，高市有廿九處可放神主牌，近年來需求大，尤其鳳山、大社、大樹爆滿，一位難求，目前鳳山區還需五百個牌位，大樹區需求三百個，三民區只剩五十多個，旗山剩不到一百個，其他區剩下不到三成。

由於納骨塔屬嫌惡設施，近年來民意高漲，不願比鄰而居，市府覓地增設不易，民間神主牌動輒上萬元，造成民眾負擔，殯葬處研擬推動科技神主牌，以百家姓方式立牌，打造水晶、琉璃等材質的神主牌，上面裝設液晶螢幕。

殯葬處長謝汀嵩表示，不同於傳統一人一個神主牌，科技神主牌以王姓、黃姓等姓氏宗親呈現，直接與電腦連線，民眾祭祖時，只要用手機掃描二維條碼，神主牌立刻浮現其祖先的照片、名字，遇清明等重要節日湧進祭拜人潮，牌位也可改依順序，透過跑馬燈方式，方便民眾祭祖。

謝汀嵩指出，科技神主牌符合時代潮流，未來只需增加電腦硬碟容量，不需要為了神主牌，每區增建硬體設施，最重要是節省市庫、避免民眾抗爭，將評估民眾接受度。