〈南部〉6快慢車道轉向衝突 9月底前改善

2017-08-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕繼民權路全路段禁止快車道右轉後，交通局針對六條快、慢車道轉向衝突的工業區、港區聯外重要道路，將進行規劃改善，預計九月完工。

減少汽車右轉與機車直行肇事率

交通局統計，高雄市交通事故中，未依規定讓車（右轉汽車與直行機車衝突）佔十七％，比例相當高。去年十月起，交通局先針對中華四路（新田路至新光路間）禁止汽車直接由快車道右轉，右轉汽車須提前一個路口進入慢車道再右轉；七月底再推動民權路全路段，禁止快車道右轉。

交通局指出，該措施上路後，的確有效改善肇事率，以中華四路為例，今年一至三月交通事故，比去年同期減少五十三％。

交通局此次選定六條快、慢車道轉向衝突的工業區、港區聯外重要道路，包括楠梓區土庫一路、小港區光和路、台機路、前鎮區新生路、漁港路、仁武區鳳仁路，將進行規劃改善。

六條道路都設有快慢車分隔島，大貨車、聯結車相當多，因駕駛視線死角，常發生大型車從快車道右轉，與慢車道上的直行機車擦撞車禍。去年十月，一對母子騎機車行經漁港路口時，就遭右轉的中油槽車擦撞輾過，造成二死慘劇。

路幅寬的慢車道 快車道禁止右轉

交通局指出，其中，土庫一路與新生路北段的慢車道，因路幅寬度足夠，將規劃快車道禁止右轉，須提前進入慢車道再右轉。其餘路段因慢車道路幅不足，無法讓大型車匯入慢車道右轉，交通局將設立慢車道號誌，規劃快、慢車道通行時間，輪流放行，或將慢車道的綠燈提早關閉。

交通局強調，六處道路交通改善工程，預定今年九月底前設置完成，屆時請駕駛人依路口標誌、號誌行駛。