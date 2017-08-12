〈南部〉恆春轉運站租金難喬 屏客售票點恐搬

2017-08-12

可能移至南門圓環辦公售票

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春轉運站最近因為得標廠商與屏東客運（簡稱屏客）租約問題喬不平，廠商下週將收回目前轉運站場地，屏客可能將搬到南門旁圓環辦公售票，郭姓廠商昨天批評屏客同為是營業單位卻不願坐下來談租金，態度相當傲慢，他嗆「屏客不想出錢承租，我願意免費提供轉運站，但屏客必須免費讓恆春鎮民搭乘！」

恆春轉運站在九十二年間，由恆春前鎮長林金源租給屏客、國光等客運業者聯合營運，是恆春搭車轉往各景點部落的總樞紐，今年五月九日租約到期，轉運站的室內候車區移至戶外，室內僅留局部空間售票辦公，鎮公所以月租四十萬元多次招標流標後，由郭姓廠商以月租二十八萬三千元萬元得標。

原轉運站仍可上下車

介入協調的屏東縣府城鄉處指出，雙方對租金的認知差異頗大，加上鎮公所招標內容不明確，得標廠商認為只需留五坪作轉運功能，縣府則強調要售票、候車、車道等，如僵局未解，屏客辦公售票雖移動，原轉運站仍可上下車。

廠商︰願免費出租 但鎮民須免費搭乘

轉運站郭姓得標廠商表示，三個車道、廁所出租比照外面行情合計每月租金約二十萬元，並提供免費候車室，但屏客只願意從原本的六萬元提高到八萬元，放著乘客滿身大汗候車，想用偏離行情的價格承租，態度高傲。他嗆「我乾脆免費提供轉運站，但屏客免費讓恆春鎮民搭乘。」

針對轉運站僵局，屏縣府城鄉處指出，新規劃的恆春兩個轉運站點，公路總局都未允諾，仍需倚重原有轉運站，盼得標廠商及屏客顧及乘客權益。至於屏客，主管不是出國就是不願回答。

恆春居民則痛批，廠商跟屏客為了租金竟把乘客當成籌碼，屏東縣長及恆春鎮長都是恆春子弟竟然束手無策，任憑遊客及居民日曬雨淋，「如此不友善的觀光城市，遊客銳減是自作自受。」