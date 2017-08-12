〈台北都會〉千名選手安檢未過？ 世大運：僅106人待補件

2017-08-12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市議員王世堅昨接受廣播節目專訪時爆料，世大運有逾萬名外籍選手參賽，至今仍有十八％（一八四五名）選手未通過安全審查、基本簽證，點名台北市長柯文哲趕緊把事情做好，不要整天敷面膜、坐蓮花。對此世大運發言人楊景棠回應，目前退回待補僅一○六人，有專人專職處理，進度在掌控內。

王世堅說，選手安全審核拖延至今仍未完成，「這又不是啦啦隊，是選手耶！」但移民署昨提供資料指出，至前天下午五時止，退回待補僅一○六人，退件原因主要為未附護照、證照或資料不清等。楊景棠強調，有專責同仁隨時掌握情況，會盡快補件。

柯文哲昨受訪時坦言，台灣不是國際刑警組織的一員，要拜託美國跟日本幫忙調資料，他反嗆，世大運應該要用舉國的力量一起努力，可以指出哪裡有欠缺需要處理，但「不要每天打我們哪裡有欠缺，神經病，這是幹什麼。」

此外，王世堅也批評，花了二．四億元國際宣傳費，目前門票銷售在國際部分僅二六九三張。世大運組委會說，世大運門票共七十萬張，根據後台資料分析，其中二六九三張為境外人士購買。

柯文哲則表示，門票銷售這幾天快速上升，並說，「票賣得不好，身為議員應該要去鼓勵他的樁腳。」現場媒體追問有沒有可能免費看比賽？柯回應，票價一張兩百元看整天，況且免費看對買票的人不公平。