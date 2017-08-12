〈台北都會〉世大運官方授權商品 3成中國製

2017-08-12

〔記者周彥妤／台北報導〕二○一七台北世大運官方紀念商品多達五百廿項，世大運執委會對外標榜ＭＩＴ（台灣製造）軟實力，但記者實地走訪位於北市府一樓的世大運官方授權商品專賣店，發現有不少商品為中國製，世大運市場開發處坦言，中國製商品約佔三成。

世大運官方紀念商品有九大類，包含衣著類、服飾配件類、紀念品類、精品類、文具用品類、生活用品類、3C相關用品類、禮盒類及其他，合計一百六十五種、五百廿項。其中包括世大運充氣加油棒、熊讚杯墊、熊讚圓形徽章、熊讚刺繡布貼、熊讚滑動式徽章、大運來了刺繡萬用吊牌、熊讚矽膠零錢包、世大運熊讚玻璃攪拌棒、環遊世界熊讚托特包、世大運雙層玻璃隨行杯等，都是中國製。

世大運官方授權商品價錢，從最低廿五元的小胸章，到要價六萬八千元的純金九九九九紀念章，中國製的商品大多為非高單價商品，價位大致在卅元至七百元內。

世大運市場開發處組長卓建宏表示，與授權廠商簽署的合約並無規定商品生產地，據統計，約有三成為中國製，但皆出自台灣設計，比例也在期望範圍，推測廠商可能因工廠外移或基於成本考量，才將少部分商品交由在中國設廠的台商製造。

授權廠商：台灣設計 台商製造

授權廠商台灣吉而好股份有限公司執行長侯勝敦說，若完全考量成本，所有商品都會在中國生產，關鍵在於這次有社會企業、公益團體及弱勢族群加入生產商品的行列，授權廠商對他們無法過度干涉，且部分商品原料於台灣不易取得，甚至找不到工廠生產，只好對外尋找生產者，但仍以台商為主，目的就是支持台灣企業並兼顧商品品質。

世大運執委會統計，從去年七月至今年六月，熱銷商品第一名為「運動賽事小胸章」，售出一萬四六二一個；第二名「圓形霧金徽章」，售出一萬○六三七個；第三名「世大運北字運動帽」，有黑、白、藍三款，售出六七八○頂。

權利金的收取標準，卓建宏指出，授權廠商的銷售總金額若在兩千萬以下，收取權利金為所有商品售價的十二％；若為兩千萬以上至六千萬，收取十％；超過六千萬以上，收取八％。

卓建宏說，若銷售總金額七千萬，其中的兩千萬收取十二％，另外五千萬，其中四千萬收取十％，剩餘的一千萬收取八％，鼓勵廠商銷售愈多，權利金才會調降。