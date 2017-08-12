〈台北都會〉《迎接世大運》新莊體育園區 電力滿載測試OK

2017-08-12

〔記者葉冠妤／新北報導〕世大運將於十九日正式開幕，由於近日天氣酷熱、電力吃緊，新北市副市長侯友宜昨視察新莊體育園區競賽場館電力情況，市府已完成電力滿載測試，三個場館也另備有緊急備用發電機；此外，選手村昨傳出「廁所荒」，有民眾向議員投訴，因保全無權限，導致選手村保全頻到鄰近社區借廁所，甚至就地解決，讓民眾不堪其擾。世大運發言人楊景棠回應，「已經解決了」。

由於新莊體育園區有桌球、足球、棒球三競賽場館，有鑑於近期溫度飆升，用電吃緊頻傳，侯友宜說，賽事舉辦期間是台灣最熱的時候，有必要規劃電力因應措施，確保比賽能順利進行。

有備無患 三場館租用大型發電機

新北市體育處長洪玉玲表示，六月底就做好電力滿載測試，除確保臨時供電量，三場館也各租用緊急備用的大型發電機，並設置電氣室降溫機制。

選手村爆廁所荒 借社區廁所惹議

此外，位於林口的世大運選手村昨爆出「廁所荒」，議員蔡淑君指出，有保全人員因無進入選手村的權限，只好向鄰近社區借用廁所，保全頻繁借用、棄置裝有尿液的容器、就地解決，造成社區困擾。

蔡淑君說，另有民眾在上週五（四日）目擊選手村餐廳旁棒球場廁所外大排長龍，質疑餐廳廁所因驗收未過沒開放。

世大運發言人︰流動廁所已開放

世大運發言人楊景棠回應，選手村已陸續有相關工作人員進駐，工作區域卅五間流動廁所及八座流動廁所車已全數開放；而民眾反映選手村餐廳廁所不足的問題，楊解釋，上週六（五日）就已配合開放餐廳前的廁所。

至於選手村周邊交管恐影響林口交通壅塞，侯友宜要求利用平日上下班時間做壓力測試，才能找出問題點。