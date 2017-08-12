〈台北都會〉碧潭漂上百魚屍 市府初判高溫缺氧

2017-08-12

民眾質疑 宗教團體放生水土不服

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市知名觀光風景區碧潭，昨上午有民眾發現上百隻死魚漂浮其間，根據當地民眾反映，前天有宗教團體放生，可能是魚種水土不服，加上天氣太熱，才造成魚群暴斃。新北市水利局高灘地工程管理處據報後已進行清除，避免影響水質，處長楊宗珉說，初步認定應與高溫缺氧有關。

昨天上午有民眾發現，新店溪從灣潭到碧潭段，沿途出現不少死魚，總數約百餘隻，有人並在臉書社團「我們是新店人！！好山好水，就是愛新店」貼文，嚴正抗議有宗教團體在此放生，導致魚群暴斃。

民眾目擊，前天早上及晚上，在碧潭西岸灣潭渡船頭一帶，有宗教團體放生鯉魚等物種；沒想到，不到一天，就成水面浮屍。新店溪是大台北地區的重要水源區，死魚造成污染，也影響水源安全。當地天鵝船出租業者指出，碧潭因交通便利，偶有宗教團體在此放生，但魚類如果水土不服，加上夏季氣溫炎熱，很容易就會死亡，「原本是慈悲放生，結果卻反而害死被放生的魚！」

分析魚屍 有人認為應是原存在魚種

但也有熟悉放生習俗的民眾指出，從撈起的魚屍來看，有鯉魚、草魚和吳郭魚，且體型肥大，應為當地原存在的魚種，若是宗教人士放生，會挑苦花、香魚等高經濟價值魚種，「功德比較大」，死因應是高溫造成。

環保局環保稽查科昨也派員調查魚群死因，但現場水質快篩結果無重金屬及其他特殊反應，水中pH值及溶氧也在正常範圍。高灘處昨上午據報後，已派員沿著碧潭兩岸打撈清理魚屍，楊宗珉說，初步推測應是高溫缺氧所造成，聽聞民眾指出可能是放生魚，他也呼籲宗教團體不要隨意放生，造成魚類不適應死亡，或改變區域物種生態。