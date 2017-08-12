〈台北都會〉公園植樹 吳敦義插紀念牌未申請

2017-08-12

王世堅質疑搞個人崇拜

〔記者郭安家／台北報導〕中山區復華公園被喻為「全台唯一咖啡主題公園」，園內可見結實纍纍的鮮紅咖啡果，但近日有四處咖啡樹穴，出現台北市長柯文哲、前副總統吳敦義、前立委羅淑蕾、市議員葉林傳的植樹紀念牌，被民進黨市議員王世堅發現，這些紀念牌竟未依照「公園管理自治條例」捐贈規定，檢附設計圖樣設置申請；王質疑「現今政治人物鮮少植樹立碑，柯市長做最壞示範搞個人崇拜」。

公園處：植樹牌合乎程序

台北市公園處則解釋，復華公園的植樹牌合乎程序，由於鄰里公園從民政局移撥至公園處管理，里長可提出公園特色營造，所以找一些名人植樹立牌；北市府並未編列公園特色營造預算，只要里長找資源、提出申請，經市府會勘後即可確認施作。

里長：沒用公家錢 勿做政治解讀

復華里里長黃展輝坦言紀念牌是他做的，接著不滿說，又沒用到公家錢，是希望種咖啡打造社區亮點；他沒有政治意圖，現在不是選舉期間，不要做政治解讀，「王世堅來我們社區，我也給他種！扯後腿沒有意義」、「我個人不喜歡柯文哲，是不得已，不是拍馬屁；他（柯）來社區，尊重市長位階、不是尊重柯文哲啦！對他很感冒。」

根據「公園管理自治條例」規定，公園不得擅自種植果、菜或花木等；私人或機關團體欲捐贈公園內各項設施者，應檢附設計圖樣及設置位置，向管理機關提出申請。

王世堅說，為了環保永續，應當帶動植樹風氣，但柯市長做最壞示範、國民黨主席也有樣學樣，把個人崇拜圖騰化，若種個樹就要立牌，那北市有六十二個議員、三五八個鄰里公園都可以出現政治人物立牌。