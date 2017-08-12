〈台北都會〉大巨蛋仲裁輸市府不申撤 環團跳腳

2017-08-12

〔記者黃建豪／台北報導〕停工兩年的台北大巨蛋，經遠雄申請展延工期，仲裁結果得展延九二二天，北市府卻沒打算申請撤銷仲裁，讓松菸護樹等公民團體相當不滿，昨出示大巨蛋投資執行計畫書，指控遠雄仲裁理由都是「荒謬可笑」的假議題，市府本該穩操勝券，卻莫名其妙輸掉後又不願辯駁，等同圖利遠雄，要求市府說明白。北市府僅表示，沒有回應。

遠雄大巨蛋工期今年十月將到期，遠雄以綠建築標章、大型室內體育館球場高程降低及增設地下一六一ＫＶ變電站三個理由，提出延長工期一四五二天，仲裁結果獲展延九二二天。

松菸公園催生聯盟召集人游藝指出，就體育館球場高程降低，遠雄的主張是若要降到地下負十．五公尺高度，得增加施工經費和工期，然而，大巨蛋在二○○六年與北市府簽約時的投資執行計畫書，內容已揭露，要設在大巨蛋地下二層的球場，高程本來就設定在負十．五公尺，實際根本沒調整。

游藝說，變電站在二○○六年的投資執行計畫書中就提到，內容與現今也一模一樣，電力系統根本沒有實際變更的部分；綠建築的條件也是舊有的版本，遠雄提出的仲裁理由都是假議題，不知道柯文哲是怎麼「輸到脫褲」的。

游藝痛批，執行計畫書是市府監督遠雄的最主要依據，這份資料市府不可能沒有，穩贏的仲裁卻輸掉，至今還不願提出撤銷仲裁，他堅持市府一定要給市民一個交代。

對於沒爭取撤銷仲裁，台北市法務局僅稱，這件事得由大巨蛋籌備處回應。大巨蛋籌備處則說，他們並沒有回應打算。