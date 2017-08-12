〈台北都會〉瑞芳市中心 用地變更蓋大型醫院有譜

2017-08-12

消防分隊對面 擬改醫療機構用地

〔記者林欣漢／新北報導〕瑞芳市區興建大型醫院有譜！新北市啟動都市計畫通盤檢討草案，位於瑞芳市中心黃金地段、消防局瑞芳分隊對面的公有停車場，規劃變更為醫療衛生機構用地，將評估興建提供長照及護理等複合性醫療功能的醫院。

城鄉發展局長柳宏典表示，東北角地區幅員遼闊，目前僅有瑞芳一坑路一間礦工醫院，卅九張急性一般病床及三張急診觀察床，服務瑞芳、貢寮、平溪及雙溪地區民眾；且東北角地區人口長期外流，老年人口比例偏高，醫療資源嚴重不足。

城鄉發展局計畫審議科科長方凱玲指出，此次配合衛生局評估結果，通盤檢討規劃區內公有閒置土地，規劃將消防局瑞芳分隊對面○．二六公頃的住宅用地，變更為醫療衛生機構用地，提供市立醫院、護理之家及衛生所等醫療使用，滿足東北角地區的醫療需求。

區民廣場 也將設鋼構薄膜棚架

市府昨在瑞芳區公所舉辦都市計畫通盤檢討草案說明會，除了消防分隊對面擬蓋醫院，也規劃將區民廣場從社教用地變更為廣場用地，市府已斥資一千四百萬元，規劃興建一座鋼構薄膜棚架，並改善周邊基礎地坪及照明等附屬工程，預計明年下半年完工。

方凱玲說，瑞芳都市計畫通盤檢討草案，即起在瑞芳區公所、城鄉發展局網站公開展覽至廿八日止，民眾可提出書面意見給市府都市計畫委員會審議參考。