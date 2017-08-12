〈台北都會〉機捷A3站停車場 機車出入口卡中央

2017-08-12

規劃不良 機車族不易發現出入口

〔記者何玉華／新北報導〕機場捷運通車後，桃捷公司在捷運車站旁規劃站外停車場，供民眾轉乘停放車輛，但民眾發現，停車場出入口動線規劃不良，機車族不易發現出入口，通道又窄，或是機車出口位在汽車出入道中間，恐易生擦撞；此外，只能刷卡進出，民眾抱怨，設施尚未完備就急著收費，現場也無管理員，遇到問題求助無門。桃園捷運公司表示，將儘快要求外包廠商會勘改善，提供民眾方便的轉乘服務。

陳先生常騎車到機捷A3站，轉乘機捷到桃園球場看球賽，他發現，A3站旁的停車場告示標示有汽車車位、機車車位，但幾次都找不到入口；近日看到汽車進出的柵欄中間有劃設通道，一旁的刷卡機貼著告示「機車不要在此刷卡」，大著膽子騎車進去，才發現機車停車場的出入閘門在裡面。

只能用悠遊卡、一卡通 也惹怨

陳先生表示，機車出入口通常安排在車道側邊，機捷停車場將機車通道安排在汽車出入口中間的設計，會讓騎士以為誤闖而打退堂鼓；此外，進出只能使用悠遊卡、一卡通，無法取用感應器投幣進出，相當不便，大嘆宛如「過五關斬六將」，明明設備還沒完備，卻急著收錢，現場也沒有管理員協助解決問題。

記者實際走訪A3、A4、A5車站，A4站外停車場因進出方向不同，動線單一簡單；A5站機車入口與汽車出入口相鄰，機車出口在汽車出入道中間，稍有不慎，恐易生擦撞。

桃捷公司要求包商改善動線

桃捷公司表示，已要求外包廠商近期安排會勘改善停車場出入口動線，並增派人手引導，避免因管理人員外出巡場，管理室空無一人的現象發生；自動繳費系統正在做最後驗證，會要求廠商提供多元支付系統，方便民眾。